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22:45, 30 апреля 2025Экономика

Правительство одобрило изменение показателей бюджета

Минфин России: Кабмин одобрил изменение показателей бюджета на 2025 год
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Правительство одобрило законопроект Минфина об изменениях в показателях федерального бюджета на 2025 год. Об этом говорится на сайте министерства, передают «Ведомости».

Издание отмечает, что инициатива предложена на основе уточненного прогноза социально-экономического развития России на текущий год. Уточняется, что оценка инфляции повышена с 4,5 до 7,6 процента, прогноз цены на нефть снижен с 69,7 доллара до 56 долларов за баррель.

Кроме того, прогноз по курсу рубля скорректирован с 96,5 до 94,3 рубля за доллар США. Прогноз роста ВВП по итогам этого года остался на уровне 2,5 процента.

Ранее советник председателя Банка России Кирилл Тремасов заявил, что в настоящее время более вероятным выглядит сценарий замедления или мягкой «посадки» российской экономики, нежели тот, который предполагает ее спад.

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