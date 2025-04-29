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15:13, 29 апреля 2025Экономика

Банк России оценил риск спада в экономике

Тремасов: Российскую экономику ждет не спад, но замедление
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В настоящее время более вероятным выглядит сценарий замедления или мягкой посадки российской экономики, нежели тот, который предполагает ее спад. Об этом заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов. Его процитировало «Интерфакс».

По его мнению, торможение — это естественный и абсолютно нормальный процесс после двух лет бурного роста. И развилка, как пояснил Тремасов, заключается не в том, сохранит ли РФ высокие темпы роста или замедлится, а в том, в каких условиях произойдет это замедление. Либо это будет ситуация ценовой стабильности, либо высокой инфляции. Само же замедление он назвал неизбежным.

Ранее Тремасов заявил, что повышение пошлин, к которому прибегли власти США, может обернуться эскалацией торговых войн по всему миру, а значит, привести к падению цен на нефть. Кроме того, он не исключил снижения глобальной деловой и производственной активности. При таком развитии событий не исключено сокращение доходов российского бюджета и повышение давления на курс рубля.

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