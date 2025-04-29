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14:09, 29 апреля 2025Экономика

ЦБ оценил влияние пошлин США на денежно-кредитную политику в России

Советник главы ЦБ Тремасов счел пошлины США аргументом в пользу ужесточения ДКП
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Повышение импортных пошлин США на продукцию из ряда государств может привести к эскалации торговых войн в мире и, как следствие, к снижению стоимости нефти на фоне падения глобального спроса на сырье. Об этом заявил советник главы российского Центробанка (ЦБ) Кирилл Тремасов на бизнес-завтраке «Экономика в условиях высокой ключевой ставки», организованном газетой «Ведомости».

Пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампов на продукцию из 185 стран, не затронули российские товары. Это обусловлено тем, что обороты двусторонней торговли в настоящее время свелись практически к нулю на фоне действия масштабных западных санкций. Однако ужесточение таможенной политики Белого дома может привести к общему падению деловой и производственной активности в мире, отметил Тремасов.

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Результатом этого, по его словам, станет замедление темпов роста глобальной экономики и снижение спроса на сырье. Основным экспортным продуктом России, напомнил советник главы ЦБ, является нефть, стоимость которой с момента ввода повышенных пошлин США уже заметно снизилась. В дальнейшей подобной динамика может сохраниться. Доходы российского бюджета при таком раскладе начнут падать и оказывать давление на курс рубля. «Это может усилить проинфляционные риски и потребовать от нас проведения более жесткой денежно-кредитной политики», — резюмировал Тремасов.

По итогам апрельского заседания совет директоров ЦБ в четвертый раз подряд оставил ключевую ставку в России на рекордно высоком уровне в 21 процент годовых. Главным условием постепенного ослабления ДКП в регуляторе называли устойчивое замедление темпов роста потребительских цен на внутреннем рынке, чего пока не наблюдается. Руководитель ЦБ Эльвира Набиуллина прогнозировала выход инфляции на пиковый уровень в апреле-мае 2025 года. В июле, отмечала она, динамика может вновь ускориться на фоне индексации тарифов ЖКХ. На этом фоне в ЦБ не исключили повышения ключевой ставки на следующих заседаниях.

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