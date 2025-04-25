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17:17, 25 апреля 2025Экономика

Набиуллина рассказала о снизившейся вероятности повышения ставки

Набиуллина заявила о снижении вероятности повышения ставки по сравнению с мартом
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Вероятность повышения ключевой ставки не нулевая, но в апреле она ниже, чем была в марте. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Трансляция мероприятия велась в Telegram-канале ЦБ.

Она указала на базовый прогноз ЦБ, в котором средний уровень ставки в 2025 году лежит в диапазоне 19,5-21,5 процента. Если параметр пройдет по верхней границе, то полгода ставка может находиться на уровне 22 процентов.

По словам Набиуллиной, пока российская экономика не в том состоянии, чтобы перейти к смягчению денежно-кредитной политики (ДКП). Для этого темпы роста цен по-прежнему слишком высоки, инфляционные ожидания не снижаются, безработица близка к рекордно низкой, а спрос значительно превышает предложение.

По итогам минувшего заседания ЦБ в четвертый раз сохранил ставку на рекордном для страны уровне 21 процент годовых. Такое решение совпало с прогнозами подавляющего большинства аналитиков.

Кроме того, добавила глава регулятора, торговые войны по всему миру, инициированные президентом США Дональдом Трампом, грозят снижением цен на сырьевые товары, в том числе нефть. Для России, которая является страной-экспортером, такая угроза вносит дополнительные проинфляционные риски.

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