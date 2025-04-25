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16:12, 25 апреля 2025Экономика

Набиуллина описала влияние пошлин Трампа на Россию

Набиуллина заявила о минимальном прямом влиянии импортных пошлин США на Россию
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Прямое влияние торговых войн, которые почти со всем миром развязал президент США Дональд Трамп, на Россию минимально, однако косвенно ощутить проблемы российской экономике придется. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина. Трансляция мероприятия велась в Telegram-канале ЦБ.

По ее словам, объем российского экспорта в США незначителен, так что и требующих замещения объемов выпадающего спроса не могло бы возникнуть. Однако для России важен спрос на сырьевые товары во всем мире, а он подвержен влиянию импортных пошлин.

Более слабый мировой спрос приведет к снижению экспорта в денежном выражении, а возможно, и в натуральном. Таким образом, в отличие от тех же Японии и Китая, речь для России идет о проинфляционном, а не дезинфляционном риске. И этот риск в настоящее время становится самым серьезным вызовом для национальной экономики.

«Важно не только то, на сколько в итоге вырастут импортные пошлины, но и то, что рынки живут в постоянной неопределенности, связанной с этими решениями. Все это усложняет планирование инвестиций. Если реализуются дополнительные риски со стороны пошлин, то вероятно дальнейшее снижение цен на нефть», — привела пример Набиуллина.

В ходе заседания было принято решение о сохранении ключевой ставки на уровне 21 процента, хотя сигнал на июньское заседание был несколько смягчен. В Центробанке объяснили такой выбор сохраняющимся давлением проинфляционных рисков и слишком слабым замедлением роста цен. Также регулятор существенно снизил прогноз по ценам на нефть на текущий год.

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