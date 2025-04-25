Набиуллина описала влияние пошлин Трампа на Россию

Набиуллина заявила о минимальном прямом влиянии импортных пошлин США на Россию

Прямое влияние торговых войн, которые почти со всем миром развязал президент США Дональд Трамп, на Россию минимально, однако косвенно ощутить проблемы российской экономике придется. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина. Трансляция мероприятия велась в Telegram-канале ЦБ.

По ее словам, объем российского экспорта в США незначителен, так что и требующих замещения объемов выпадающего спроса не могло бы возникнуть. Однако для России важен спрос на сырьевые товары во всем мире, а он подвержен влиянию импортных пошлин.

Более слабый мировой спрос приведет к снижению экспорта в денежном выражении, а возможно, и в натуральном. Таким образом, в отличие от тех же Японии и Китая, речь для России идет о проинфляционном, а не дезинфляционном риске. И этот риск в настоящее время становится самым серьезным вызовом для национальной экономики.

«Важно не только то, на сколько в итоге вырастут импортные пошлины, но и то, что рынки живут в постоянной неопределенности, связанной с этими решениями. Все это усложняет планирование инвестиций. Если реализуются дополнительные риски со стороны пошлин, то вероятно дальнейшее снижение цен на нефть», — привела пример Набиуллина.

В ходе заседания было принято решение о сохранении ключевой ставки на уровне 21 процента, хотя сигнал на июньское заседание был несколько смягчен. В Центробанке объяснили такой выбор сохраняющимся давлением проинфляционных рисков и слишком слабым замедлением роста цен. Также регулятор существенно снизил прогноз по ценам на нефть на текущий год.