Центробанк приготовился к падению цены на российскую нефть

ЦБ понизил прогноз по средней стоимости Urals с 65 до 60 долларов за баррель

Банк России существенно понизил среднесрочный прогноз по средней стоимости российской нефти Urals, рассчитываемой в целях налогообложения, с 65 долларов за баррель до 60 долларов.

Ожидания на 2026 и 2027 годы остались неизменными — те же 60 долларов за баррель. Таким образом, прогноз регулятора расходится с расчетами Минэкономразвития, готовящегося к средней цене Urals в 2025-м на уровне 56 долларов за баррель, но ожидающего дальнейшего подорожания сырья до 65 долларов в 2028 году.

Также по итогам заседания совета директоров ЦБ принял решение сохранить ставку на уровне 21 процента, хотя и несколько смягчил сигнал для дальнейшего заседания.

Теперь из пресс-релиза исчезла строчка, что в июне регулятор будет рассматривать повышение ставки, однако базовый прогноз по-прежнему допускает ее дальнейший рост.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил о необходимости пересмотреть цену отсечения в бюджетном правиле, которая в настоящее время составляет 60 долларов за баррель. Речь идет об отметке, при превышении которой дополнительные доходы от продажи нефти идут в Фонд национального благосостояния (ФНБ), а при более дешевой нефти средства фонда тратятся для компенсации выпадающих доходов бюджета.