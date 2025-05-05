Стало известно о планах Саудовской Аравии резко нарастить добычу нефти

Reuters: ОПЕК+ увеличит добычу нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки к ноябрю

К ноябрю этого года ОПЕК+ может вывести на рынок дополнительно 2,2 миллиона баррелей в сутки, так как лидер соглашения Саудовская Аравия недовольна тем, как его исполняют другие участники. О таких планах со ссылкой на пять источников сообщает Reuters.

Впервые о возможной смене стратегии Эр-Рияда заговорили в апреле, когда ОПЕК+ неожиданно объявила об увеличении добычи с мая на 411 тысяч баррелей в сутки, в то время как участники рынка ожидали добавление в три раза меньшего объема.

На этих выходных ОПЕК+ принял аналогичное решение относительно добычи в июне, хотя нефтяные котировки и без того находились на локальных минимумах. В результате в понедельник, 5 мая, июльский фьючерс на сорт Brent опускался ниже 59 долларов за баррель.

Помимо желания наказать партнеров, власти королевства могут повышать добычу для налаживания отношений с президентом США Дональдом Трампом, который просил сделать нефть дешевле.

Однако вне зависимости от того, какой фактор оказался решающим, действия Саудовской Аравии говорят о смене стратегии, которой она придерживалась и побуждала к этому других в последние пять лет.

Telegram-канал MMI напоминает, что высокие цены на нефть, к которым мир привык в последние 20 лет, нельзя считать строгим правилом. Ведь в период с 1986 по 2003 год нефть стоила очень дешево, если переводить в современные цены, то в среднем сорт WTI в течение 18 лет стоил около 45 долларов за баррель, а причиной такого падения стали действия саудитов, которые отстаивали свою долю рынка.

