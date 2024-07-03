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18:00, 3 июля 2024Экономика

Дерипаска призвал вернуть 2007-й

Дерипаска назвал 2007 год временем «экономики мечты» и призвал повторить его

Фото: Konstantin Kokoshkin / Russian Look / Globallookpress.com

Двадцать лет назад, в 2005-м, 2006-м и 2007 годах в России существовала экономика мечты, и теперь стране будет сложно ее повторить, но сделать это возможно. Об этом на Финансовом конгрессе Центробанка заявил миллиардер Олег Дерипаска, пишет РИА Новости.

По его мнению, на возвращение к тем временам понадобится 12 лет. В своем Telergam-канале бизнесмен описал экономику середины нулевых годов как рыночную и конкурентную, а также призвал к декриминализации предпринимателей.

Ранее в ходе пленарной сессии Дерипаска указал, что попытка поставить экономику на паузу, то есть притормозить рост из-за перегрева, негативно скажется на адаптации к новым глобальным экономическим реалиям, в первую очередь к западным санкциям.

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Он подчеркнул, что в росте зарплат даже при высокой инфляции нет ничего плохого, основным вызовом должно быть повышение эффективности труда и развитие экспорта, так как внутреннего рынка для долгосрочного роста недостаточно.

В августе прошлого года Дерипаска отмечал, что серьезнейшей проблемой, «могильным камнем, стоящим на пути развития Руси», является госкапитализм с госбанками, из-за которого средства идут не туда, а расходы слишком велики. До этого он указывал, что эксперимент по созданию в России госкапитализма идет уже 15 лет, а его печальные последствия видны невооруженным глазом.

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      Платон Щукин
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