Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:21, 3 июля 2024Экономика

Дерипаска призвал не плакать от нежелания людей работать даром

Дерипаска на Финансовом конгрессе рассказал о нежелании людей работать даром

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российский миллиардер Олег Дерипаска в ходе сессии на Финансовом конгрессе Банка России, который проходит в Санкт-Петербурге, призвал бизнес не плакать от нежелания людей работать даром и возникающих проблем со средствами. Трансляция мероприятия ведется на канале ЦБ в YouTube.

По его мнению, задача бизнеса заключается не в том, чтобы меньше платить, а в том, чтобы научить сотрудников работать эффективнее. Но сработает такой метод только в случае активного экспорта, потому что объема внутреннего российского рынка недостаточно.

А с поставками за рубеж, указал Дерипаска, возникают проблемы из-за логистики и инфраструктуры. «Скорость движения по железной дороге на восток меньше 40 километров в час. У нас все стоит от Урала до Иркутска, просто пробка многомесячная», — указал он.

Миллиардер подчеркнул, что адаптацию к новым глобальным экономическим реалиям, в первую очередь к западным санкциям, нельзя проводить на паузе, то есть притормозить экономический рост. Выходом, считает он, станет увеличение финансирования без учета негативных факторов. «А с людьми, если будут деньги, мы разберемся», — заключил он.

Материалы по теме:
Западный бизнес передумал уходить из России. Почему богатейшие компании мира не торопятся покидать страну?
Западный бизнес передумал уходить из России.Почему богатейшие компании мира не торопятся покидать страну?
21 июня 2024
Мосбиржа объявила о прекращении торгов долларом и евро. Что будет с курсом и как теперь покупать и продавать валюту?
Мосбиржа объявила о прекращении торгов долларом и евро.Что будет с курсом и как теперь покупать и продавать валюту?
12 июня 2024

Бизнесмен, обозначенный на сессии как «общественный деятель», таким образом выступил против концепции «перегрева экономики», сторонником которой является председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По его мнению, ключевую ставку (в настоящее время составляет 16 процентов) необходимо резко снижать, чтобы сделать кредиты более доступными для предприятий и увеличить расходы, в том числе на персонал.

В свою очередь глава регулятора неоднократно указывала, что низкая ставка не повлияет на дефицит кадров в экономике, а заемные средства полностью уйдут в инфляцию и разбалансируют финансовую ситуацию. По оценкам аналитиков, на заседании совета директоров ЦБ будет принято решение о новом повышении ключевой ставки, поскольку инфляционные ожидания населения, как и рост цен, только ускоряются.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      США пригрозили увеличить дальность ударов ВСУ по территории России. Как отреагирует Москва?

      В США назвали главного кандидата на замену Байдена

      НАТО расширит присутствие в Латвии

      Зеленский допустил новое контрнаступление ВСУ

      В Госдуме оценили идею ввести дополнительный выходной для одной категории граждан

      Наркодилеры получили срок за сбыт наркотиков российским военнослужащим

      Российскую чиновницу и двух бизнесменов осудили из-за падения ворот на ребенка

      Дженнифер Лопес заметили без обручального кольца на фоне слухов о разводе с Беном Аффлеком

      Раскрыта опасность экстремальных солнечных событий

      Назван способ сэкономить на ЖКУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше