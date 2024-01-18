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13:52, 18 января 2024Экономика

Дерипаска призвал российские власти взять пример с нового президента Аргентины

Дерипаска одобрил взгляды главы Аргентины Милея и призвал взять с него пример

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Аргентина после прихода к власти президента Хавьера Милея стоит на пороге настоящего социального эксперимента, который во многом связан с его приверженностью принципам свободной рыночной экономики и праву частной собственности. Об этом в своем Telegram-канале заявил российский миллиардер Олег Дерипаска.

Он признал, что Милей обладает неоднозначной репутацией, а сами декларируемые взгляды «латиноамериканского Трампа» не обязательно воплотятся в какие-то действия и дадут результат. Тем не менее, подчеркнул Дерипаска, даже заявления на эту тему являются большой редкостью для политиков такого уровня.

Отдельно миллиардер призвал, чтобы российские власти взяли пример с Милея и тоже хотя бы иногда вспоминали про право частной собственности и свободный конкурентный рынок. «И желательно не только на словах», — заключил Дерипаска.

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Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года инфляция в Аргентине достигла 211,4 процента, что стало худшим более чем за 30 лет результатом. Милей вступил в должность главы государства в декабре. Он сразу же начал масштабное реформирование экономической системы, однако предупредил, что первые месяцы окажутся болезненными даже по сравнению с хроническим кризисом последних лет.

В прошлом году Дерипаска отмечал, что основной проблемой России является госкапитализм с госбанками, из-за которого средства идут не туда, а расходы слишком велики. По его мнению, этот эксперимент продолжается уже 15 лет и свел на нет все предыдущие достижения.

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      Платон Щукин
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