Инфляция в Аргентине превысила 200 процентов

Инфляция в Аргентине в 2023 году достигла рекордных за 30 лет 211,4 процента

По итогам 2023 года инфляция в Аргентине достигла 211,4 процента, что стало худшим более чем за 30 лет результатом. Такие данные приводит статистическое агентство страны. Отдельно в декабре потребительские цены выросли на 25,5 процента.

Эксперты ожидают, что по меньшей мере в январе и феврале рост цен сохранит динамику, а в Международном валютном фонде (МВФ) ожидают снижения ВВП страны в текущем году на 2,5 процента, пишет Financial Times.

Директор консалтинговой компании FMyA Фернандо Марулл указал, что покупательная способность аргентинцев за месяц сократилась на десять процентов, а продажи упали на 13,7 процесса.

Впрочем, отмечает эксперт, если план нового президента страны Хавьера Милея сработает, то после этих провалов начнется экономический подъем. Правда, для этого страна должна пережить определенный период и последствия радикальных реформ.

Милей вступил в должность главы государства в декабре. В конце месяца он подписал указ о более чем 300 реформах, призванных либерализовать экономику страны. Политик заранее предупреждал, что для выхода из многолетнего кризиса гражданам придется пережить месяцы боли.

Приход к власти эксцентричного политика случился на фоне провалов предыдущего руководства страны и неверия избирателей привычным партиям. Весной 2023 года инфляция впервые с 1991 года превысила 100 процентов, и к концу года ситуация только ухудшалась. На этом фоне Милей в начале президентства приказал увеличить номинал крупнейших банкнот в 25 раз — с двух тысяч песо до 25 тысяч.