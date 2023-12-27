Новый президент Аргентины решил избавить граждан от «пыток» пачками денег

Аргентина в 25 раз увеличит номинал самых крупных банкнот

Самый крупный номинал банкнот, составляющий сейчас две тысячи песо, Аргентина увеличит сразу в 25 раз, напечатав купюры в 20 и 50 тысяч, пишет La Nacion.

Решение принято на фоне высокой инфляции, превышающей в стране 140 процентов в годовом измерении, а также девальвации нацвалюты, о которой власти Аргентины объявили две недели назад.

По словам нового президента Хавьера Милея, сейчас при оплате наличными люди вынуждены носить с собой большие пачки денег, что является «пыткой». Избавиться от нее граждане смогут, используя новые банкноты, чей эквивалент по текущем курсу составит примерно 25 и 62 доллара. В настоящее время максимальной стоимости в 2,5 доллара соответствует купюра в две тысячи песо, введенная в оборот только в феврале текущего года.

Недавно вступивший в должность либертарианец Милей шел на выборы под лозунгами отказа от песо в пользу американского доллара, однако впоследствии отказался от таких идей. Среди тех мер, которые планируется реализовать для спасения экономики страны, называют сокращение вдвое числа министерств, снижение энергетических и транспортных субсидий и заморозку всех инфраструктурных проектов, над которыми еще не начали работать.