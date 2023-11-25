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14:26, 25 ноября 2023Мир

Президент Аргентины передумал заниматься долларизацией и отказываться от песо

FT: новый президент Аргентины Милей передумал заменять песо на доллар

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Новый президент Аргентины Хавьер Милей передумал заниматься долларизацией страны и отказываться от песо в пользу американской валюты. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на свои источники.

Собеседник издания заявил, что изначально Милей планировал назначить на пост главы Центрального Банка страны экономиста Эмилио Окампо — сторонника долларизации. Однако сейчас его планы изменились, теперь кандидатуру Окампо президент не рассматривает.

По мнению собеседника FT, это говорит о том, что Милей мог изменить свою позицию по некоторым экономическим вопросам. При этом во время предвыборной гонки политик заявлял, что песо стоит «меньше, чем экскременты», а Центральный банк страны должен быть «взорван». 24 ноября пресс-служба президента сообщила, что он не откажется от идеи закрытия Центробанка страны, писал ТАСС.

Инфляция в Аргентине за последний год ускорилась до самого высокого уровня с 1991 года. В середине октября годовая инфляция достигла 142,7 процента.

Ранее новый лидер Аргентины отменил поездку в США, чтобы успеть сформировать свою рабочую команду до вступления в должность главы страны.

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