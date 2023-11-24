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15:15, 24 ноября 2023Мир

Новый президент Аргентины Милей отменил поездку в США

Президент Аргентины Милей отменил поездку в США, чтобы сформировать команду
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Новый президент Аргентины Хавьер Милей отменил поездку в США, чтобы успеть сформировать свою рабочую команду до вступления в должность главы страны. Об этом сообщает Telam.

«Милей отменил поездку в США, запланированную на эти выходные, чтобы сконцентрироваться на формировании своей рабочей команды», — говорится в публикации.

Отмечается, что Милей заявлял, что до инаугурации собирается посетить США и Израиль — страны, с которыми он планирует начать сближение.

Ранее советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан сообщил, что США поздравили Милея с победой на президентских выборах в Аргентине и выразили надежду на развитие прочных отношений двух стран. Он также подчеркнул, что выборы носили свободный и справедливый характер.

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      Дарья Балацкая
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