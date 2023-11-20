В США поздравили Хавьера Милея с победой на выборах в Аргентине

Салливан: США надеются на развитие прочных отношений с Хавьером Милеем

США поздравили с победой на президентских выборах в Аргентине либертарианского кандидата Хавьера Милея и выразили надежду на развитие прочных отношений двух стран. Об этом заявил советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан в своем аккаунте в социальной сети X (ранее — Twitter).

«Мы надеемся на дальнейшее развитие наших прочных двусторонних отношений, основанных на нашей общей приверженности правам человека, демократическим ценностям и прозрачности», — добавил Салливан.

Политик также поздравил народ Аргентины, подчеркнув, что выборы носили свободный и справедливый характер.

Ранее стало известно, что Хавьер Милей победил во втором туре выборов президента, набрав 55,95 процента голосов, следует из итогов подсчета 86,59 процента бюллетеней. Его оппонент Серхио Масса уже признал свое поражение, поздравил соперника с победой и пожелал ему удачи.