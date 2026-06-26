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18:23, 26 июня 2026Бывший СССР

Удары полуторатонных авиабомб по ТЭС у Славянска попали на видео

Удары ФАБ-1500 по ПВД ВСУ на Славянской ТЭС попали на видео
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Российские войска нанесли удары полуторатонными фугасными авиабомбами (ФАБ-1500) по пунктам временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Славянской тепловой электростанции (ТЭС). Кадры ударов опубликовало Минобороны в своем Telegram-канале.

«Экипажи ВКС России разнесли пункты временной дислокации 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ авиабомбами ФАБ-1500 на территории Славянской ТЭС в районе Николаевки», — говорится в сообщении.

На опубликованной записи видно, как на противоположных краях предприятия происходит несколько взрывов. После этого в небо поднимается четыре крупных столба дыма.

Ранее командир разведывательно-штурмового отряда «Волки» добровольческого корпуса Вооруженных сил России с позывным Журба заявил, что российские войска успешно наступают на Краматорск, несмотря на активное сопротивление украинских войск. Он добавил, что российские войска охватывают Краматорск сразу с нескольких сторон.

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