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08:30, 24 июня 2026Бывший СССР

Российский командир раскрыл подробности наступления на Краматорск

Командир ВС РФ Журба: Успешно наступаем на Краматорск, несмотря на сопротивление ВСУ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска успешно наступают на Краматорск, несмотря на активное сопротивление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС рассказал командир разведывательно-штурмового отряда «Волки» добровольческого корпуса Вооруженных сил России с позывным Журба.

«Идем уверенно, несмотря на то, что противник огрызается», — заявил военный.

Он добавил, что российские войска охватывают Краматорск сразу с нескольких сторон.

Ранее Журба назвал возможные сроки начала боев в пригородах Славянска и Краматорска. По его словам, бои на окраинах этих городов начнутся в ближайшие месяцы.

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