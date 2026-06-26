Сейсмолог высказался о связи между мощными землетрясениями в Венесуэле и Японии

Сейсмолог Чебров: Между землетрясениями в Венесуэле и Японии нет прямой связи

Между мощными подземными толчками в Венесуэле и Японии нет прямой связи. Об этом заявил директор Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров в беседе с изданием «Взгляд».

По словам сейсмолога, обе страны имеют кардинально разные тектонические системы и поэтому нет никаких оснований связывать произошедшие там события. «Двойное землетрясение в Венесуэле — это одно растянутое событие. Эта страна расположена на стыке Южноамериканской и Карибской тектонических плит, которые постоянно движутся относительно друг друга, накапливая напряжение в земной коре. Когда оно резко высвобождается, происходит землетрясение», — пояснил ученый.

Тем временем в Японии происходили свои собственные тектонические процессы, уточнил Чебров. Он подчеркнул, что вчерашнее событие — локальное и абсолютно незначительное для страны, поскольку и она, и Венесуэла исторически являются сейсмоактивными регионами. У каждого из этих землетрясений есть свои региональные причины, и искать между ними прямую зависимость не стоит, заключил специалист.

Ранее в Венесуэле зафиксировали землетрясение магнитудой 7,1, а в Японии — 6,9. Подземные толчки в первой стране стали крупнейшими за 126 лет. В результате них большое количество зданий получили повреждения либо были полностью разрушены. Землетрясение в Венесуэле не пережили по меньшей мере 589 человек.