Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:21, 26 июня 2026Экономика

Сейсмолог высказался о связи между мощными землетрясениями в Венесуэле и Японии

Сейсмолог Чебров: Между землетрясениями в Венесуэле и Японии нет прямой связи
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Gaby Oraa / Reuters

Между мощными подземными толчками в Венесуэле и Японии нет прямой связи. Об этом заявил директор Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров в беседе с изданием «Взгляд».

По словам сейсмолога, обе страны имеют кардинально разные тектонические системы и поэтому нет никаких оснований связывать произошедшие там события. «Двойное землетрясение в Венесуэле — это одно растянутое событие. Эта страна расположена на стыке Южноамериканской и Карибской тектонических плит, которые постоянно движутся относительно друг друга, накапливая напряжение в земной коре. Когда оно резко высвобождается, происходит землетрясение», — пояснил ученый.

Тем временем в Японии происходили свои собственные тектонические процессы, уточнил Чебров. Он подчеркнул, что вчерашнее событие — локальное и абсолютно незначительное для страны, поскольку и она, и Венесуэла исторически являются сейсмоактивными регионами. У каждого из этих землетрясений есть свои региональные причины, и искать между ними прямую зависимость не стоит, заключил специалист.

Ранее в Венесуэле зафиксировали землетрясение магнитудой 7,1, а в Японии — 6,9. Подземные толчки в первой стране стали крупнейшими за 126 лет. В результате них большое количество зданий получили повреждения либо были полностью разрушены. Землетрясение в Венесуэле не пережили по меньшей мере 589 человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России призвали срочно изменить подходы к ведению СВО

    Законность стирки ночью разъяснили

    Перец сообщил о небывалом спросе на электрокары в одном регионе России

    Еще одна федерация допустила российских спортсменов с флагом и гимном

    Официальный курс доллара резко вырос

    Удары полуторатонных авиабомб по ТЭС у Славянска попали на видео

    В КНДР испытали аналог американской HIMARS

    Сейсмолог высказался о связи между мощными землетрясениями в Венесуэле и Японии

    Айза рассказала о болезни на фоне хейта из-за худобы

    Священник избил 20-летнего соседа на глазах у прохожих

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok