Землетрясение в Венесуэле стало крупнейшим в стране за 126 лет

NYT: Землетрясение в Венесуэле стало крупнейшим в стране за 126 лет

Землетрясение магнитудой 7,5 в Венесуэле стало сильнейшим в стране более чем за 120 лет. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Уточняется, что до этого землетрясение было в 1900 году, его магнитуда составила 7,7. На тот момент погиб 21 человек и 50 пострадали.

У последнего землетрясения в Венесуэле было значительно больше жертв. Их число составляет 32 человека, также 700 пострадали.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования уполномоченному президенту Венесуэлы Делси Родригес в связи с последствиями землетрясения на северо-западе страны.