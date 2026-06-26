Законность стирки ночью разъяснили

Специалист по ЖКХ Бондарь: Заниматься стиркой ночью вполне допустимо

Устраивать ночную стирку вполне законно. О допустимости использования стиральной машины в ночные часы изданию RT заявил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Пользоваться стиральной машиной в позднее время допустимо, несмотря на возможное недовольство соседей. Это разъясняет статья 30 Жилищного кодекса, согласно которой, хоть в ночные часы необходимо соблюдать покой окружающих, но стандартная работа исправных бытовых приборов права соседей не нарушает. Поводом для официальной жалобы может стать только нарушение установленных санитарных нормативов: для ночи порог составляет 30 децибел. Даже если устройство работает громче, шум глушат стены и перекрытия дома. В любом случае зафиксировать соответствующее нарушение невозможно, уверяет Бондарь.

При этом ночная стирка позволяет существенно экономить, подчеркивает специалист. Если в квартире установлен многотарифный прибор учёта электроэнергии, то стоимость электричества в период с 11 часов ночи до 7 утра оказывается ниже, причем в некоторых регионах разница в начислениях разительна.

Если же вы беспокоитесь, что вибрации от стиральной машинки будут доноситься до соседей, есть способы это исправить, ручается эксперт. Бондарь советует приобрести специальный резиновый коврик или антивибрационные подставки, которые будут поглощать колебания. Также рекомендуется проверить, ровно ли стоят ножки машины, нет ли перекосов, из-за которых она может шуметь сильнее. Кроме того, в некоторых машинах предусмотрен особый, тихий режим, при котором снижаются обороты. Заглушить машинку можно даже, просто закрыв дверь ванной, напоминает общественник.

Ранее россиянам посоветовали бороться с любителями ремонта, привлекая полицию. Для подачи жалоб в дальнейшем эксперты советуют найти свидетелей и записать шум и последствия ремонта на камеру.