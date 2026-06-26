Священник избил 20-летнего соседа на глазах у прохожих

В США священник из Луизианы избил 20-летнего соседа за угрозы своей семье

В США арестовали пастора из Луизианы, который избил соседа на глазах у прохожих. Об этом пишет New York Post.

Инцидент произошел 23 июня в городе Батон-Руж. 48-летний священник Тони Спелл заявил, что напал на 20-летнего молодого человека после того, как услышал оскорбления и угрозы в адрес своей семьи. «Он сказал: "Тони, я изнасилую твою жену, я изнасилую твоих внуков. В следующий раз, когда тебя не будет в городе, я их поубиваю"», — утверждает Спелл.

Пастор набросился на молодого соседа и начал избивать его на газоне у дороги. Мужчина нанес обидчику более 30 ударов руками и ногами по голове и другим частям тела. Пострадавшему пришлось наложить пять швов на разбитый подбородок. Священнику может грозить до восьми лет тюрьмы, суд назначен на сентябрь.

Пострадавший оказался сыном Скотта Шервина — давнего врага Спелла. В 2020 году священник подал иск на соседа за то, что тот установил камеры наблюдения на своем доме. Спелл утверждал, что устройства предназначены для слежки за ним. При этом самого пастора оштрафовали за проведение очных служб в домашней церкви в период пандемии COVID-19.

Ранее в США бывшего священника обвинили в расправе над женой спустя 20 лет после того, как она упала со скалы в национальном парке. После этого мужчина женился на 16-летней прихожанке.