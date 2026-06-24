Священник сбросил жену со скалы и женился на 16-летней прихожанке

В США пастора обвинили в расправе через 20 лет после падения его жены с обрыва

В США бывшего священника обвинили в расправе над женой спустя 20 лет после того, как женщина упала со скалы в национальном парке Сион. Об этом сообщает Daily Mail.

49-летнего Дэвида Вандера Мира арестовали по обвинению в убийстве и страховом мошенничестве. Это произошло после того, как новые показания очевидцев раскрыли тайну несчастного случая, произошедшего с его супругой Бернадетт — считалось, что она сорвалась с обрыва Ангелс-Лендинг 22 августа 2006 года. Мир утверждал, что в тот день на рассвете он фотографировал жену на фоне восхода, на секунду отвлекся, а затем услышал крик и увидел, как она летит вниз с высоты около 1,7 тысячи метров.

В 2022 году следователи выяснили, что у Мира была связь с девушкой из молодежной церковной группы. Он несколько лет тайно встречался с юной прихожанкой, купил ей тайный телефон и снимал квартиру для встреч. За день до несчастного случая девушка, которой тогда было всего 16 лет, разорвала отношения с 25-летним пастором из-за его брака. По ее словам, после этого Мир заявил, что они могут быть вместе лишь в том случае, если его жена исчезнет. Предположительно, мужчина просто сбросил ее с обрыва.

После смерти жены Мир получил страховку в размере 567,4 тысячи долларов (около 50 миллионов рублей), жил на широкую ногу и женился на той самой девушке в 2008 году. Они развелись в 2025 году из-за измен Мира. В том же году бывший начальник Мира Барри Даймонд передал полиции информацию о несоответствиях в его рассказах.

Родители Бернадетт всегда сомневались в версии несчастного случая: отец заявил, что его дочь просто не могла упасть со скалы, а мать рассказала, что Бернадетт собиралась развестись с мужем из-за его измен.

Сейчас Вандер Мир находится в тюрьме в ожидании суда. Прокуратура округа Вашингтон продолжает расследование, опрашивая бывших прихожан.

Ранее сообщалось, что мужчина из США расправился с женой на Ямайке в день ее рождения и пустился в бега. Супруга американки не смогли найти после того, как она оказалась в реанимации с тяжелыми травмами.