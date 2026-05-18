Мужчина расправился с женой на тропическом острове в день ее рождения

Мужчина расправился с женой-американкой на Ямайке в ее день рождения
Никита Савин
Мужчина из США расправился с женой на Ямайке в день ее рождения и пустился в бега. Об этом пишет Need To Know.

35-летнюю жительницу Нью-Йорка Мелиссу Керри Самнат доставили с больницу прихода Сент-Джеймс в тяжелом состоянии в ее день рождения, 29 апреля. Врачи помочь женщине не смогли. Выяснилось, что она получила множество ударов по голове тупым предметом.

Следствие установило, что она прилетела на тропический остров, чтобы отпраздновать 35-летие с Дейном Уотсоном, за которого вышла замуж в декабре 2025 года. Мужа не было с Самнат, когда она попала в больницу, и где он находится, полиции неизвестно. Мужчина сразу же стал главным подозреваемым в смерти американки. Ямайская полиция объявила его в розыск. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Японии 83-летняя женщина до смерти избила 82-летнего мужа и придумала оригинальное оправдание. Японка заявила, что супруг постоянно подшучивал над ней.

