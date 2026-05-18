FP: Европе предстоит тяжелый период в отношениях с РФ после окончания СВО

Европе предстоит тяжелый период в отношениях с Россией после окончания специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает журнал The Foreign Policy (FP).

Как только боевые действия на Украине прекратятся, ЕС предстоит опаснейший период в отношениях с Россией. Военный потенциал Европы и, следовательно, возможности сдерживания будут ее слабейшим местом против российской мощи Foreign Policy

Россия неоднократно заявляла, что у нее нет планов нападения на Европу. Российский лидер Владимир Путин говорил, что сообщения о якобы подготовке Москвой нападения на страны региона являются «полной чушью и прямой ложью».

Песков заявил о сдвиге в отношении Европы к России

Активное обсуждение в Европе возможности провести переговоры с Россией является большим сдвигом. На это указал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Вот это активное обсуждение этой темы, сдвиг о том, что «когда-то нам как-то придется с русскими говорить», — это хорошо Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Песков выразил надежду, что среди европейцев возобладает практичный подход к отношениям с российской стороной, который сможет привести к результату. Он отметил, что Москва «будет готова к такому развитию событий».

Ранее Песков заявил, что Путин близок для европейских лидеров настолько, насколько близка телефонная трубка. При этом он усомнился в возможности верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас стать участником переговоров с Россией.

В Германии призвали Запад уважать Россию

Россия — страна, которая обладает потенциалом сверхдержавы. Она не станет «терпеть все подряд», так что Запад должен относиться к ней с уважением, считает немецкий эксперт Райнер Браун.

По его словам, Запад будет воспринимать любое действие России как конфронтацию. Более того, подчеркнул аналитик, образ России как врага определял политику Германии с момента ее основания.

Россия больше не готова терпеть все подряд, что является признаком силы. Россия обладает потенциалом великой державы, которую необходимо уважать как таковую Райнер Браун немецкий эксперт

Он также отметил, что Москва не собирается начинать боевые действия против стран НАТО, обратные же предположения Браун счел абсурдом с любой точки зрения. Эксперт добавил, что обеспечение конструктивных отношений с Россией соответствует интересам Европы.

Ранее политолог Алекс Крайнер заявил, что Европе необходимо сотрудничество с Россией для полноценного существования.

