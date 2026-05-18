Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:00, 18 мая 2026Интернет и СМИ

Отец тройняшек рассказал о самом страшном секрете

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Aiman Dairabaeva / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником FloatingNPC рассказал о своем самом страшном секрете. Отец полностью идентичных тройняшек признался, что давно перепутал их, а потому доподлинно установить, кто есть кто, попросту невозможно.

«[Когда дети были совсем маленькими], другие члены семьи часто спрашивали, где какой ребенок. Моя жена отвечала, что их одежда рассортирована по цветам, но на самом деле я к тому моменту уже по несколько раз перепутал детей. Никто, включая мою жену, не обладает достаточной внимательностью, чтобы отличить одного от другого, кроме как по одежде», — написал автор.

Материалы по теме:
Ученые возродили вымерший вид лютоволков из «Игры Престолов». Вот как они выглядят
Ученые возродили вымерший вид лютоволков из «Игры Престолов».Вот как они выглядят
9 апреля 2025
«Никто не знает, кто я» Загадочная история мужчины с амнезией взбудоражила интернет. Почему ему не смогла помочь даже ФБР?
«Никто не знает, кто я»Загадочная история мужчины с амнезией взбудоражила интернет. Почему ему не смогла помочь даже ФБР?
28 июля 2025
«Генетические структуры весьма защищены» Ученые узнали, как микрочастицы влияют на организм
«Генетические структуры весьма защищены»Ученые узнали, как микрочастицы влияют на организм
30 декабря 2025

Он уточнил, что в тот период работал на двух работах и чувствовал сильное выгорание. Поэтому, когда отец присматривал дома за тройняшками, у него не оставалось сил на соблюдение цветового дресс-кода, и он одевал детей как попало.

«Когда они немного подросли, то, по сути, сами выбрали себе имена. Так что теперь легко разобраться, кто есть кто. Но никто не может сказать, были ли эти имена даны им с рождения или они поменялись ими с братьями», — отметил мужчина.

Публикация оказалась настолько популярной на Reddit, что ее перепост в другой социальной сети увидела супруга автора. После этого она призналась ему, что также несколько раз нарушала созданные ею же правила идентификации тройняшек.

Ранее сестры-близнецы ради шутки сделали ДНК-тест и узнали семейный секрет. Выяснилось, что они даже не приходятся друг другу родственницами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Опаснейший период». Европе предсказали последствия окончания спецоперации

    Стало известно об отсутствии ПВО на большей части территории Украины

    На Украине оценили вероятность серьезных переговоров при президентстве Зеленского

    Отец тройняшек рассказал о самом страшном секрете

    Пожилая пара занялась сексом на пирсе и попала на видео

    Значение визита Путина в Китай оценили

    Экс-президент Украины пожаловался на нежелание сограждан учить украинский язык

    В Турции рассказали о переговорах по Украине

    Тревел-блогерша описала соотечественников фразой «ненавидят тех, кто много путешествует»

    Россиянам назвали способ получить компенсацию по старым вкладам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok