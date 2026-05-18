Отец тройняшек рассказал о самом страшном секрете

Пользователь Reddit с ником FloatingNPC рассказал о своем самом страшном секрете. Отец полностью идентичных тройняшек признался, что давно перепутал их, а потому доподлинно установить, кто есть кто, попросту невозможно.

«[Когда дети были совсем маленькими], другие члены семьи часто спрашивали, где какой ребенок. Моя жена отвечала, что их одежда рассортирована по цветам, но на самом деле я к тому моменту уже по несколько раз перепутал детей. Никто, включая мою жену, не обладает достаточной внимательностью, чтобы отличить одного от другого, кроме как по одежде», — написал автор.

Он уточнил, что в тот период работал на двух работах и чувствовал сильное выгорание. Поэтому, когда отец присматривал дома за тройняшками, у него не оставалось сил на соблюдение цветового дресс-кода, и он одевал детей как попало.

«Когда они немного подросли, то, по сути, сами выбрали себе имена. Так что теперь легко разобраться, кто есть кто. Но никто не может сказать, были ли эти имена даны им с рождения или они поменялись ими с братьями», — отметил мужчина.

Публикация оказалась настолько популярной на Reddit, что ее перепост в другой социальной сети увидела супруга автора. После этого она призналась ему, что также несколько раз нарушала созданные ею же правила идентификации тройняшек.

