Россиян предупредили о новой схеме мошенников с накоплениями

МВД предупредило о мошеннической схеме с накоплениями и резервным фондом России

Дистанционные мошенники начали использовать новые схемы, в рамках которых сообщают россиянам, что их накопления якобы являются частью резервного фонда России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.

Известно, что сначала злоумышленник связывается с гражданином в мессенджере и сообщает об утечке персональных данных. Затем присоединяется «представитель спецслужб», который заявляет о попытке от имени россиянина спонсировать террористов.

«Далее с жертвой ведет беседу "следователь" или "начальник службы безопасности ЦБ", со слов которого все накопления человека не принадлежат ему, а являются частью резервного фонда РФ», — предупредили в ведомстве.

Средства просят обналичить и передать якобы ответственному для проверки, при этом россиянину сообщают, как вести себя с сотрудником банка, чтобы не вызвать подозрений. В МВД напомнили, что подобные разговоры следует сразу прекращать.

Ранее стало известно, что мошенники используют плановое отключение воды для обмана россиян. Об этом рассказал зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.