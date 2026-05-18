РИА Новости: Солдаты ВСУ начали массово болеть хантавирусом

Среди военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) начал массово распространяться хантавирус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Киевский врач Ирина Семенова заявила, что на сумском направлении среди военнослужащих ВСУ массово распространен хантавирус», — поделился собеседник агентства. По данным медика, распространение вируса произошло из-за того, что на позициях ВСУ на этом направлении зафиксированы грызуны, антисанитария и ослабленный иммунитет.

Ранее сообщалось, что оснований считать, что хантавирус варианта Андес был создан искусственно в лаборатории, на данный момент нет.