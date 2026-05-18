Российского подростка обвинили в покушении на убийство

СК: На Сахалине подросток обвинен в покушении на отчима, возбуждено дело

На Сахалине подростка обвинили в покушении на убийство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Несовершеннолетний житель Тымовского района набросился с ножом на отчима. Преступление было совершено 10 мая в квартире жилого дома на улице Харитонова.

По версии следствия, между пасынком и отчимом возник конфликт, в ходе которого подросток нанес не менее пяти ударов ножом в грудь, спину и по рукам мужчины. Нападение произошло в присутствии матери, предотвратившей трагедию. Она схватила сына и оказала помощь мужу, после чего вызвала медиков и полицию. Пострадавшего спасли врачи.

По ходатайству следователя суд заключил подростка под стражу.

