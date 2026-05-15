Силовые структуры
10:10, 15 мая 2026

Рекорд по количеству подростков-заключенных поставлен в московских СИЗО

Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Асмолов / Коммерсантъ

Новый рекорд по количеству несовершеннолетних заключенных поставлен в московских следственных изоляторах (СИЗО). Об этом сообщила член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева в Telegram-канале.

По словам Меркачевой, сегодня за решеткой в двух СИЗО Москвы находятся 105 подростков. Четверо из них — девочки. Правозащитник уверена, что в таких показателях есть ряд причин. Среди них — вовлечение детей в преступления со стороны взрослых, отсутствие бесплатных секций и кружков, распространение наркотиков среди подростков и хорошая раскрываемость дел.

Член СПЧ напомнила, что в столице подростки могут находиться только в двух СИЗО: мальчики — в СИЗО №5, а девочки — в СИЗО №6. «Были времена, когда в первом находилось по 16 подростков, а во втором — 0! Вот это был настоящий успех общества и государства, школы и правоохранителей в работе по профилактике», — добавила она.

