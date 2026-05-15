Россиянин расправился с братом и показал его тело по видеосвязи

В Башкирии парень зарезал брата и показал его тело родственникам по видеосвязи

В Башкирии молодой человек расправился с троюродным братом и показал его тело родственникам по видеосвязи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Все произошло в СНТ «Шомырт» в Уфимском районе (Башкирия). 18-летний Вильдан выпивал в компании троюродного брата и его друга. Во время застолья между ними произошел конфликт — молодые люди подрались, но после помирились и легли спать. Ночью Вильдан проснулся, взял нож и напал на спящих приятелей. Его брат не выжил, второго пострадавшего спасли врачи.

Сразу после нападения парень позвонил родственникам и показал по видеосвязи, что натворил. Его задержали. Возбуждено уголовное дело.

