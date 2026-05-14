08:57, 14 мая 2026

Россиянин порезал друга и уехал к родственникам

Житель Иркутска зарезал друга и оставил его тело в квартире
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Суд в Иркутске вынес приговор 28-летнему мужчине, который в прошлом году расправился с другом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Мужчину признали виновным по статье 105 («Убийство») УК РФ и приговорили к восьми годам колонии. Дело рассматривалось с участием присяжных.

Все произошло в ночь на 30 июня 2025 года. Осужденный и его друг выпивали в квартире на улице Трудовой, когда между ними произошел конфликт. В ходе перепалки мужчина взял нож и пырнул им хозяина в живот и грудь. Выжить потерпевшему не удалось. Когда нападавший понял, что случилось, то вызвал скорую помощь без уточнения номера квартиры и уехал к родственникам в соседний город.

Потерпевшего без признаков жизни нашли друзья, которые пришли его проведать. Его друга-преступника задержали после возвращения в Иркутск.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд приговорил к 22 годам и 2 месяцам лишения свободы уроженца Челябинской области за подготовку теракта в здании с государственными учреждениями в Москве.

