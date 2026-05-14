07:39, 14 мая 2026Силовые структуры

Мужчина собирался взорвать здание с госучреждениями в Москве

Уроженец Челябинска получил 22 года и 2 месяца за подготовку теракта в Москве
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

2-й Западный окружной военный суд приговорил к 22 годам и 2 месяцам лишения свободы уроженца Челябинской области за подготовку теракта в здании с государственными учреждениями в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

В феврале 2025 года мужчина нашел канал легиона «Свобода России» (признана террористической и запрещена в РФ) в мессенджере Telegram и отправил анкету для вступления в него. Спустя месяц по заданию куратора он приехал в Москву и забрал из тайников компоненты и взрывное устройство, при помощи которых должен был совершить теракт. Для взрыва террористы выбрали здание, где находится несколько государственных учреждений — центр госуслуг, главное управление по вопросам миграции МВД России, управа района и приемная депутата Государственной Думы РФ.

Злоумышленника задержали, когда он готовил преступление. Его признали виновным по шести уголовным статьям, в том числе о госизмене.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд вынес приговор в отношении 46-летнего Алексея Милосердова (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), причастного к подготовке терактов против судей в Тамбове в 2024 году.

