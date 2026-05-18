Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:46, 18 мая 2026Экономика

Госдолг США взлетел на фоне конфликта с Ираном

US Debt Clock: Госдолг США вырос до $39,2 трлн на фоне конфликта с Ираном
Вячеслав Агапов

Фото: Yuki Iwamura / AP

На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке госдолг США вырос до 39,2 триллиона долларов. Об этом со ссылкой на данные US Debt Clock сообщает газета «Известия».

По мере затягивания конфликта с Ираном долг федеральной казны взлетел на 450 миллиардов долларов — на это повлияли увеличившиеся оборонные расходы, включая поставки техники и боеприпасов, а также дефицит бюджета и проценты по обязательствам.

Как заявил 12 мая представитель Пентагона Джулс Херст, расходы США на операцию против Ирана приблизились к 29 миллиардам долларов. Однако реальные траты могут быть больше — по словам аналитика Freedom Finance Global Юрия Ичкитидзе, суммарные расходы американской казны за март-апрель 2026-го составили почти 1,2 триллиона, и на национальную оборону выделили 146 миллиардов — на шесть процентов больше, чем годом ранее.

Рост госдолга США — это устойчивая тенденция. Однако в случае затяжного военного конфликта и значительного повышения военных расходов госдолг будет увеличиваться быстрее, допустила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Конфликт вокруг Ирана уже привел к росту цен на нефть и ускорению инфляции, и обслуживание госдолга США может превратить его в фактически бездонную долговую яму, полагает эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе.

В ноябре американский президент Дональд Трамп назвал противников импортных пошлин дураками и объяснил преимущества для страны. По его словам, скоро Штаты начнут выплачивать огромный госдолг благодаря новым тарифам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились данные о массированной атаке ВСУ на регионы России

    В Литве высказались о фиксации вторжения украинского БПЛА в воздушное пространство

    «Штора» на базе «Сыча» подавит БПЛА ВСУ

    Выдача одного вида кредитов в России взлетела

    Мужчина силой затолкал туристку в микроавтобус и засунул в нее пальцы

    Москвичей предупредили о погодных аномалиях

    Дачникам опровергли известный миф о защитных свойствах одного растения

    Боец рассказал о превосходстве над ВСУ в доставке провизии и эвакуации

    Раскрыта возможная тактика ВСУ во время атаки дронов на Москву

    Появились новые данные о пострадавших при пожаре на российской нефтебазе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok