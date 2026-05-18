После отдыха в Турции сотни туристов застряли в российском аэропорту

E1: Выдачу багажа прилетевших из Турции россиян задержали на 2 часа в Кольцово

Побывавшие в Турции туристы застряли в российском аэропорту более чем на два часа — они не смогли получить свой багаж. Об этом сообщает Telegram-канал E1.

Проблема затронула сотни россиян, прилетевших в авиагавань Кольцово в Екатеринбурге после отдыха в Анталье и Стамбуле. При этом причину, по которой задержали выдачу чемоданов, пассажирам не объяснили. «Мы прилетели из Стамбула, ждем уже 1,5 часа. Также другие рейсы из Турции ждут уже больше двух часов», — поделился очевидец.

Ранее россияне вернулись на родину из Турции без десятков чемоданов. С неприятностями столкнулись пассажиры авиакомпании AJet, которые прилетели из Стамбула в Москву.