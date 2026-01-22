Реклама

Россияне вернулись на родину из Турции без десятков чемоданов

83 единицы багажа пассажиров рейса Стамбул — Москва не загрузили в самолет
Алина Черненко

Фото: Unsplash

Россияне вернулись на родину из Турции без десятков чемоданов — 83 единицы багажа не загрузили в самолет. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта Внуково.

Уточняется, что с неприятностями столкнулись пассажиры авиакомпании AJet, которые прилетели из Стамбула в Москву в 4:08 22 января. В столичной воздушной гавани заверили, что перевозчик принимает меры, чтобы как можно скорее доставить багаж в точку назначения. «Авиакомпания приносит искренние извинения за причиненные неудобства», — говорится в источнике.

В Telegram-канале также сообщается, что с аналогичной проблемой столкнулись пассажиры рейса Стамбул — Москва этой же авиакомпании, прилетевшие 21 января. Их попросили прибыть в аэропорт для получения багажа.

Ранее россияне, которые вернулись домой из Узбекистана, остались без багажа на 12 дней. По прибытии в Москву им сказали, что из-за снегопада чемоданы можно не ждать.

