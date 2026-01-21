Багаж прилетевших домой россиян на 12 дней застрял в другой стране

TourDom: Прилетевший из Ташкента в Москву пассажир остался без багажа на 12 дней

Вернувшиеся домой из Узбекистана россияне остались без багажа на 12 дней. Об этом сообщает портал TourDom.

Прилетевший из Ташкента 9 января пассажир сообщил, что до сих пор не получил свой чемодан, который застрял в другой стране. «По прибытии в Москву нам сказали, что из-за снегопада багаж можно не ждать. Сотрудники предложили оставить заявление на сайте, пообещав доставить вещи в течение 48 часов», — поделился мужчина.

Однако путешественник до сих пор не получил багаж, его должно было привезти на адрес отделение доставки авиакомпании. «Вчера нам все же удалось связаться с этой службой, но конкретных сроков так и не назвали. Водитель предложил привезти чемодан ночью, но я в это время принять не смогу. На вопрос, можно ли организовать доставку днем, последовал ответ: "Не знаю"», — добавил клиент компании.

Ранее сообщалось, что сотни чемоданов россиян застряли в другой стране. Авиакомпания Utair задержала доставку на трое суток.