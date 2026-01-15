Сотни чемоданов россиян застряли в другой стране на трое суток

TourDom: Авиакомпания Utair не доставила 300 единиц багажа россиян в Москву

Авиакомпания Utair до сих пор не доставила сотни чемоданов россиян, вернувшихся в Москву из Дубая с 10 по 12 января. Об этом пишет TourDom в своем Telegram.

По сообщению пассажиров, около 300 сумок застряли в другой стране на трое суток. «Третий день приезжаем в аэропорт, а вещей нет и их не собираются доставлять. Во Внуково сказали, что досыла багажа пока не было», — сообщают клиенты компании.

Представитель авиаперевозчика сообщил, что точной информации по времени доставки всех единиц багажа на данный момент нет. В лайнерах не хватает свободного места для оставшихся вещей из-за ограничений в грузоподъемности.

Ранее стало известно, что более сотни россиян вновь остались без багажа после отпуска по вине авиакомпаний. Проблемы с доставкой вещей возникли у перевозчиков Utair и AJet.