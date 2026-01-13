Реклама

Более сотни россиян вновь остались без багажа после отпуска по вине авиакомпаний

Внуково: Более 100 россиян вновь остались без багажа по вине авиакомпаний
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: topimages / Shutterstock / Fotodom  

Более сотни россиян вновь остались без багажа после отпуска в Стамбуле и Дубае по вине авиакомпаний. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале московского аэропорта Внуково.

Уточняется, что 12 января 130 единиц багажа забыли погрузить на рейс UT 716 Дубай — Москва, который выполняла Utair. Также сообщается, что на следующий день россияне прилетели без багажа во Внуково из Стамбула. Они путешествовали авиаперевозчиком AJet. На этот рейс не погрузили 98 чемоданов.

Обе авиакомпании принимают меры для скорейшей доставки вещей в российскую столицу.

Ранее около 300 единиц багажа российских туристов забыли погрузить на рейсы в московский аэропорт Внуково.

