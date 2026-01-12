Около 300 единиц багажа россиян в очередной раз забыли погрузить на рейсы

Во Внуково сообщили о задержке около 300 единиц багажа россиян

Около 300 единиц багажа российских туристов в очередной раз забыли погрузить на рейсы из-за рубежа до московского аэропорта Внуково. О задержке говорится в сообщении в официальном Telegram-канале воздушной гавани.

«Уважаемые пассажиры рейса VF 5101 из Стамбула авиакомпании AJet, время прибытия 12.01.2026, 03:44. К сожалению, 139 единиц багажа не были загружены на ваш рейс в аэропорту отправления», — сказано в заявлении аэропорта. Также в воздушной гавани добавили, что 143 единицы багажа пассажиров рейса UT-716 Дубай — Москва авиакомпании Utair не погрузили на борт. Лайнер сел в российской столице 11 января в 22:39 по местному времени.

Кроме того, Telegram-канал «Пристегните ремни | авиация» сообщил, что россияне, прибывшие из Дубая рейсом Utair, летели с чужими вещами вместо своих. Об этом им сообщили через два часа после прилета во время ожидания возле багажной ленты в московском аэропорту. После этого пассажиром пришлось писать заявления о пропаже. Также известно, что рейс UT716 10 января прибыл во Внуково без 135 единиц багажа, борт авиакомпании AZAL — без 56 единиц 8 января.

Ранее сотни пассажиров застряли в российском аэропорту без багажа. Около 300 туристов из России ждали получения своих вещей в очереди более четырех часов в Домодедово.