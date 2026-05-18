Силовые структуры
09:29, 18 мая 2026

Штатный киллер Ореховской ОПГ стал водителем VIP-такси на российском курорте

В Крыму водителем VIP-такси стал убивший 22 человек киллер Аль Капоне
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Штатный киллер знаменитой Ореховской ОПГ Олег Пронин, известный в криминальном мире как Аль Капоне, после завершения 24-летнего срока нашел работу на российском курорте. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, 58-летний криминальный авторитет, на совести которого 22 загубленные жизни, работает водителем VIP-такси. При этом работать по ночам Пронин не может, поскольку ему установили запрет на выход из дома с 10 вечера до 6 утра. Отмечается, что ради переезда в Крым киллер и его жена продали трехкомнатную квартиру в Кемерово.

Ранее сообщалось, что вор в законе Давид Чачибай, известный в преступном мире как Дато Сван, дошел до Верховного суда России — он подал жалобу на свой 15-летний приговор.

