Штатный киллер Ореховской ОПГ стал водителем VIP-такси на российском курорте

В Крыму водителем VIP-такси стал убивший 22 человек киллер Аль Капоне

Штатный киллер знаменитой Ореховской ОПГ Олег Пронин, известный в криминальном мире как Аль Капоне, после завершения 24-летнего срока нашел работу на российском курорте. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, 58-летний криминальный авторитет, на совести которого 22 загубленные жизни, работает водителем VIP-такси. При этом работать по ночам Пронин не может, поскольку ему установили запрет на выход из дома с 10 вечера до 6 утра. Отмечается, что ради переезда в Крым киллер и его жена продали трехкомнатную квартиру в Кемерово.

