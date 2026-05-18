10:08, 18 мая 2026

Бездыханную россиянку вытащили из воды на Пхукете

The Phuket News: Россиянка не выжила после купания на пляже Най Янг на Пхукете
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Stefan Auth / ImageBroker.com / Globallookpress.com

Туристка из России отправилась отдыхать на таиландский остров Пхукет и не выжила после купания в Андаманском море. Об этом сообщила газета The Phuket News.

17 мая на пляже Най Янг очевидец заметил, как россиянка не может самостоятельно выбраться из воды, и вызвал службы экстренного реагирования. 43-летнюю путешественницу вытащили на берег бездыханной и оказали ей помощь на месте, затем пострадавшую госпитализировали.

Однако в 14:34 по местному времени врачи больницы Таланга констатировали смерть гражданки России. Власти заявили, что посольство РФ, иммиграционная и пограничная службы будут уведомлены. Полиция начала расследование.

Ранее белая акула унесла жизнь туриста в Западной Австралии. Пострадавшего госпитализировали, но врачи не смогли его спасти.

