Бездыханную россиянку вытащили из воды на Пхукете

The Phuket News: Россиянка не выжила после купания на пляже Най Янг на Пхукете

Туристка из России отправилась отдыхать на таиландский остров Пхукет и не выжила после купания в Андаманском море. Об этом сообщила газета The Phuket News.

17 мая на пляже Най Янг очевидец заметил, как россиянка не может самостоятельно выбраться из воды, и вызвал службы экстренного реагирования. 43-летнюю путешественницу вытащили на берег бездыханной и оказали ей помощь на месте, затем пострадавшую госпитализировали.

Однако в 14:34 по местному времени врачи больницы Таланга констатировали смерть гражданки России. Власти заявили, что посольство РФ, иммиграционная и пограничная службы будут уведомлены. Полиция начала расследование.

