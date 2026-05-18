Китай раскрыл повестку переговоров Путина и Си Цзиньпина

МИД Китая: Путин и Си Цзиньпин обсудят глобальные и региональные вопросы

Президент России Владимир Путин в ходе предстоящего визита в Китай обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином ряд глобальных и региональных вопросов. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает ТАСС.

«В ходе визита главы двух государств обменяются мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества в различных областях, а также по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина вносят большой вклад в поддержание глобальной стратегической стабильности и международной справедливости.

Ранее сообщалось, что поездка Путина в Китай по приглашению Си Цзиньпина запланирована на 19-20 мая. Главной темой встречи двух лидеров станут двусторонние отношения России и КНР.