10:50, 18 мая 2026Мир

Китай раскрыл повестку переговоров Путина и Си Цзиньпина

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе предстоящего визита в Китай обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином ряд глобальных и региональных вопросов. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает ТАСС.

«В ходе визита главы двух государств обменяются мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества в различных областях, а также по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина вносят большой вклад в поддержание глобальной стратегической стабильности и международной справедливости.

Ранее сообщалось, что поездка Путина в Китай по приглашению Си Цзиньпина запланирована на 19-20 мая. Главной темой встречи двух лидеров станут двусторонние отношения России и КНР.

