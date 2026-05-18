Полковник Матвийчук: Киев пытается настроить россиян против собственной страны

Украинское руководство пытается настроить россиян против собственного государства, и у Киева есть для этих целей серьезная подпитка от Запада, рассказал военный эксперт, полковник запаса Анатолий Матвийчук. Мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 мая средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России 50 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Как рассказали в оборонном ведомстве, под удар попали восемь российских регионов: Белгородская, Воронежская, Курская, Орловская, Ростовская и Тульская области, а также Краснодарский край и Крым.

Матвийчук отметил, что Украина полностью перешла на террористические методы ведения войны против России, в которой главный акцент делается на поражении гражданских объектов, чтобы вызвать в обществе социальный взрыв. По его словам, для этого у Вооруженных сил Украины есть серьезная подпитка со стороны Запада.

«Европа развернула свои карманы, выложила денежки, начала производство беспилотников. И у украинцев сегодня большое количество различных типов летающих аппаратов и дальнобойных ракет типа «Фламинго». Все наблюдатели отмечают, что удары стали более массированные, дальнобойные, а налеты осуществляются с привлечением различных видов БПЛА», — рассказал эксперт.

Полковник подчеркнул, что российские средства противовоздушной обороны справляются со своей задачей, однако на сегодня и в ближайшие сто лет нет и не будет такой системы, которая бы сбивала абсолютно все, что летит. Он подчеркнул, что российские военные от границ России до ее дальних регионов делают все возможное, чтобы защитить страну от угроз.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал об отражении атаки на регион. По его словам, БПЛА ВСУ были уничтожены в городе Таганрог, Каменском и Азовском районах региона.