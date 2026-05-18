В России не нашлось желающих купить национализированную компанию

Аукцион по продаже группы «Южуралзолото» не состоялся из-за отсутствия желающих

Аукцион по продаже недавно национализированного контрольного пакета акций группы «Южуралзолото» (ЮГК) признан несостоявшимся из-за отсутствия желающих. Об этом свидетельствуют данные площадки ГИС «Торги».

Продажа, как было объявлено в начале месяца, должна была состояться 18 мая. Однако ни одной заявки в необходимые сроки так и не поступило. Для утверждения результатов торгов достаточно было хотя бы одного претендента на актив.

Начальная стоимость ЮГК составляла 162,02 миллиарда рублей. Подавляющая часть цены (140,4 миллиарда рублей) приходится на 67,2 процента акций ПАО «ГК «Южуралзолото». В правительстве установили шаг аукциона на уровне 3,24 миллиарда рублей. Также желающие обязаны были внести задаток в размере 32,4 миллиарда рублей.

На фоне провала торгов акции компании на Мосбирже падали на десять процентов, после чего началась коррекция. По состоянию на 11:40 по московскому времени бумаги теряют более семи процентов.

Суд передал активы ЮГК, одной из крупнейших золотодобывающих компаний России, в собственность государства летом 2025 года. Генпрокуратура обвинила бывшего владельца Константина Струкова в приобретении имущества с использованием своего положения в органах власти. Бизнесмен, контролировавший компанию с 1997 года, в 2009-м стал депутатом Законодательного собрания Челябинской области.

Источник в правоохранительных органах отмечал, что одной из причин претензий к Струкову стал вывод части получаемых от бизнеса доходов за границу и траты на предметы роскоши.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов указывал, что вырученные от продажи ЮГК средства потратят на решение первоочередных задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным.