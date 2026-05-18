12:53, 18 мая 2026Экономика

Убыточный российский производитель военных БПЛА решил зарабатывать на гражданке

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Вадим Савицкий / Министерство обороны РФ / РИА Новости

Один из крупнейших в России производителей тяжелых военных дронов ГК «Кронштадт» нашел новых инвесторов, а также сменил бренд и стратегию. Теперь компания хочет специализироваться на выпуске БПЛА для коммерческой сферы, пишет «Коммерсантъ».

Головной структурой стал занимающийся выпуском гражданских беспилотников «Аэромакс». Кроме того, в группу входят АО «Кронштадт» и управляющая компания ИКАР. Фактически холдинг завершил консолидацию бывших активов АФК «Система», которая начала выходить из них в 2022 году.

В апреле сообщалось, что долги АО «Кронштадт» достигают уже 2,6 миллиарда рублей, компания, известная своими проектами военных дронов «Орион» и «Иноходец», столкнулась с сотнями исков, что быстро приближало ее к банкротству. По состоянию на середину мая продолжается рассмотрение 58 исков на более чем 700 миллионов рублей.

В 2024 году чистый убыток всей группы по РСБУ (российский стандарт бухгалтерского учета) составил 2,6 миллиарда рублей, а в 2025-м — 4,5 миллиарда. По данным источников издания, такие проблемы принесла именно деятельность АО «Кронштадт», столкнувшегося с низкой доходностью военных контрактов и меньшим, чем ожидалось, спросом.

В материале отмечается, что ребрендинг напрямую связан с попытками закрыть долги с помощью продажи гражданских дронов. Однако эксперты сомневаются в реалистичности таких планов, поскольку продукция «Аэромакса» в этой области не пользуется большой популярностью.

Кроме того, Минпромторг уже анонсировал сокращение в 2026-2028 годах бюджета на приобретение гражданских БПЛА в три раза, а спрос на такую продукцию большей частью базируется на государственном заказе. В целом, как подсчитали в профильной ассоциации «Аэронекст», уже в прошлом году выручка от продажи дронов и услуг, связанных с ними, в гражданском сегменте упала в три раза, до 15 миллиардов рублей.

Главный эксперт Института экономики транспорта ВШЭ Федор Борисов подтвердил, что рынок гражданских беспилотников в России остается сложным, поспособствовать его развитию может разве что укрепление коммерческого интереса. Однако для этого бизнесу нужно найти область применения продукции, позволяющую долгосрочное планирование.

Глава «Аэронекста» Глеб Бабинцев объяснил, что в стране не решены вопросы безопасности и остается множество институциональных преград. Между тем бизнес старается не смотреть в сторону, где модели развития приходится быстро и непредсказуемо менять после новых, зачастую непродуманных требований регуляторов.

