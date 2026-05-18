В Совфеде раскрыли детали подготовки визита Путина в Китай

13:47, 18 мая 2026Россия

Сенатор Денисов: Подготовка Путина к визиту в Китай велась очень серьезно
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Подготовка президента России Владимира Путина к визиту в Китай велась очень серьезно. Детали о предстоящей поездке раскрыл первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Содержание любых встреч наших руководителей всегда достаточно большое, мы охватываем весь круг отношений — и двустороннюю, и международную повестку», — пояснил он.

Сенатор также отметил, что руководители России и Китая никогда не встречались только ради встречи — они всегда вели переговоры, включающие полноценную повестку.

Визит Владимира Путина в Китай по приглашению лидера КНР Си Цзиньпина запланирован на 19-20 мая. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Москвы очень серьезные ожидания от предстоящей поездки главы государства.

