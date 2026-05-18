14:37, 18 мая 2026Силовые структуры

Дело главы известного российского футбольного клуба рассмотрят в особом порядке

ТАСС: Дело главы ФК «Торпедо» о подкупе арбитров рассмотрят в особом порядке
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Дело бывшего генерального директора известного российского футбольного клуба (ФК) «Торпедо» Валерия Скородумова о подкупе арбитров рассмотрят в особом порядке. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, особый порядок подразумевает полное признание вины подсудимым и его помощь следствию. В этом случае фигуранту не могут назначить срок наказания более двух третей от максимального.

Ранее сообщалось, что в ходе расследования дела, по которому проходят руководители ФК «Торпедо Москва» и спортивные судьи, выяснилось, что на результаты 22 матчей, проведенных на территории Московского региона, было оказано противоправное влияние. В сговор вступили 13 арбитров, обслуживавших матчи ФНЛ, которые получили денежное вознаграждение за незаконные действия.

