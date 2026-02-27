Реклама

Силовые структуры
18:01, 27 февраля 2026Силовые структуры

Раскрыты подробности о договорных матчах в российском футболе

МВД: 13 арбитров обвинили в сговоре по делу о 22 договорных матчах ФК «Торпедо»
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Следователи МВД России выявили новые эпизоды по уголовному делу о договорных матчах на играх Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом сообщает официальный представитель ведомства Ирина Волк.

В ходе расследования дела, по которому проходят руководители футбольного клуба (ФК) «Торпедо Москва» и спортивные судьи, выяснилось, что на результаты 22 матчей, проведенных на территории Московского региона, было оказано противоправное влияние.

В сговор вступили 13 арбитров, обслуживавших матчи ФНЛ, которые получили денежное вознаграждение за незаконные действия. Им предъявлено обвинение по статье 184 УК РФ («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»).

Расследование ведется совместно Следственным департаментом МВД, Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, ФСБ России во взаимодействии с Российским футбольным союзом, отметила Волк.

Фигурантами дела являются директор и владелец ФК «Торпедо Москва» Валерий Скородумов и Леонид Соболев, им вменяют три преступных эпизода сговора по договорным матчам. По версии следствия, они обещали судье Максиму Перезве шесть миллионов рублей и бонусы за то, что он обеспечит победу их клуба в трех матчах Футбольной национальной лиги.

