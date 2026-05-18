В МИД высказались о контактах России и США по Украине

Галузин: Россия и США находятся в постоянном контакте по вопросу Украины

Россия и США находятся в постоянном контакте по вопросу Украины. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин, передает ТАСС.

«Мы с Соединенными Штатами находимся в постоянном контакте, в том числе по вопросу Украины. Когда придет время и появится какая-то для вас информация, конечно, мы ее озвучим», — сказал он.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что новые контакты министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио возможны. При этом он подчеркнул, что неизвестно, когда мог бы состояться подобный разговор.

До этого в МИД Украины заявили о паузе в переговорах с Россией. По словам спикера ведомства, трехсторонние консультации России, Украины и США переносились уже несколько раз.