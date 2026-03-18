Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:19, 18 марта 2026

В МИД Украины заявили о паузе в переговорах с Россией

Тихий: Переговорный трек России, Украины и США на паузе
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Переговорный трек между Украиной, Россией и США на паузе. Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, передает «Новости.Live».

«Несколько раз уже переносились консультации трехсторонние Украины, России, США. И по состоянию на сейчас они тоже перенесены. То есть от них не отказывались, их не отменяли, просто они отсрочены», — заявил Тихий.

По его словам, переговорные команды, тем не менее, общаются каждый день между собой.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что переговорная позиция Украины продолжает ухудшаться, в том числе из-за ее отношений с союзниками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok