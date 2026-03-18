В МИД Украины заявили о паузе в переговорах с Россией

Тихий: Переговорный трек России, Украины и США на паузе

Переговорный трек между Украиной, Россией и США на паузе. Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, передает «Новости.Live».

«Несколько раз уже переносились консультации трехсторонние Украины, России, США. И по состоянию на сейчас они тоже перенесены. То есть от них не отказывались, их не отменяли, просто они отсрочены», — заявил Тихий.

По его словам, переговорные команды, тем не менее, общаются каждый день между собой.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что переговорная позиция Украины продолжает ухудшаться, в том числе из-за ее отношений с союзниками.